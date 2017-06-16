В двух аэропортах США проверку паспорта заменят сканированием отпечатков пальцев

Администрация транспортной безопасности (TSA) США начала тестировать новую систему определения личности авиапассажиров, которая заменяет проверку документов сканированием отпечатков пальцев. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подобную систему в тестовом режиме запустили в аэропорту Атланта (штат Джорджия) и в воздушной гавани Денвера в Колорадо. Предполагается, что пассажир будет предоставлять TSA биометрические данные. В аэропорту его отпечаток пальца отсканируют и сверят, совпадает ли он с информацией в базе ведомства.

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Как пояснили в TSA, в будущем такая технология должна заменить традиционную проверку паспорта и посадочного талона. Это приведет к ускорению процедуры регистрации и сокращению очередей в аэропортах.

Биометрическая система контроля будет тестироваться в американских воздушных гаванях в течение четырех недель, отмечает портал Airlive. В испытаниях могут принять участие добровольцы.

Ранее сообщалось, что пассажирам аэропорта Дубай вместо паспортов в ходе предполетного контроля разрешили использовать специальное приложение для смартфона, а также сканировать отпечатки.