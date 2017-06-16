Руководящим чиновникам в регионах разрешили работать до 70 лет

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, согласно которому предельный возраст чиновника, занимающего руководящую должность на гражданской службе в регионе, может быть продлен до 70 лет. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает ТАСС.

Поправки к части 1 статьи 251 закона «О государственной гражданской службе РФ» были подготовлены ставропольской краевой думой.

В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что, увеличив предельный возраст чиновника, будет возможным сохранить высококвалифицированный руководящий состав госучреждений.

При этом право на продление срока службы, согласно закону, предоставляется назначившему чиновника на должность государственному органу или соответствующему должностному лицу.

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25 мая комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст для главврачей. Проект поправок в Трудовой кодекс предполагает, что занимать должность руководителя государственной или муниципальной медорганизации и его зама не могут лица старше 65 лет.

1 января 2017 года вступил в силу закон, по которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев. Повышение будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин — 63 года. Ранее госслужащие уходили на пенсию, как и остальные граждане: в 60 лет мужчины и в 55 лет женщины.