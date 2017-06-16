Глава Росгвардии нашел системную связь протестных акций с «цветными революциями»

Протестные акции в России носят системные признаки «цветных революций» и проводятся по схожим сценариям с целью дестабилизации обстановки в стране. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Федеральной службы войск Национальной гвардии (Росгвардии) Виктор Золотов.

«Протестные акции имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и "цветные революции" в других странах. Истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса. Под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России средства массовой информации Евросоюза, Великобритании и США ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны», — указал Золотов.

Он отметил, что методы намеренного расшатывания ситуации в обществе становятся «все хитрее и изощреннее», реализуются «зачастую с опорой на чувства добропорядочных граждан», а для этой подрывной работы активно используется интернет. Потому противодействие, по мнению Золотова, должно вестись в первую очередь в информационном пространстве, «во взаимодействии с гражданским обществом, с опорой на поддержку наших граждан».

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В России с весны 2017 года уже дважды проходили несанкционированные акции протеста антикоррупционной тематики. На этих акциях наблюдались столкновения с полицией, количество задержанных измерялось сотнями человек.

«Цветными революциями» в прессе с начала 2000-х годов широко именуются массовые акции гражданского протеста в странах Восточной Европы и бывшего СССР, приводящие к смене правящих элит. Наиболее известны «бульдозерная революция» 2000 года в Сербии, «революция роз» 2003-го в Грузии, «оранжевая революция» 2004 года на Украине, «тюльпановая революция» 2005-го в Киргизии, а также украинский Евромайдан в 2013-2014 годах. К схожим проявлениям относят перевороты и массовые выступления «арабской весны» в 2010-2011 годах.

Ряд политологов и российских государственных деятелей имеют обыкновение подчеркивать заранее срежессированный характер таких массовых выступлений, квалифицируя его как отработанную технологию манипуляции массами и производства политических переворотов, направляемых извне (чаще всего из США и стран Западной Европы).