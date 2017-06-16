По факту гибели пропавшего в петербургском парке младенца возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела младенца, пропавшего, вместе со своей бабушкой, на территории Юнтоловского заказника в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального главка ведомства.

Сотрудники МЧС нашли ребенка задушенным под телом его бабушки, 54-летней Марины Миргалеевой, в болоте ночью 16 июня. Женщина пыталась вскрыть себе вены зубами, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В момент появления спасателей Миргалеева, по данным Пятого канала, находилась в невменяемом состоянии, восклицая: «Мы с ребенком миру не нужны! Мы приносим зло!». Женщину госпитализировали с переохлаждением и большой кровопотерей. Когда состояние Миргалеевой стабилизируется, ее направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

О пропаже девочки вечером 15 июня в полицию Приморского района заявил ее отец. Он рассказал, что днем его теща Марина Миргалеева отправилась на прогулку с младенцем в Юнтоловский заказник, но после 16:00 перестала выходить на связь. В их поисках участвовало более 400 человек. В 19:00 нашли детскую коляску, а около 23:00 — окровавленный детский «конверт». Ребенок и женщина были найдены в трех километрах от предполагаемого места их исчезновения.