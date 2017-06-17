Савченко прокомментировала отмену «закона Савченко»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала решение президента Украины Петра Порошенко отменить так называемый закон Савченко, который приравнивает один день предварительного заключения к двум дням в тюрьме. Слова парламентария приводит сайт телеканала «112 Украина».

По словам Савченко, президент мог бы способствовать правкам в тексте закона, а не отменять его. «Мы разрабатывали изменения, которые могли бы сделать "закон Савченко" сбалансированным, который действительно бы работал на защиту прав людей», — отметила депутат.

Она добавила, что намерена добиваться отмены решения президента.

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Ранее 17 июня Порошенко внес поправки в Уголовный кодекс, отменяющие закон Савченко.

Он был принят по инициативе Савченко в конце 2015 года. Он вызвал критику со стороны представителей правоохранительных органов и политиков, отметивших, что после введения поправок к УК в стране выросла преступность. В результате применения этой нормы из мест заключения освободилось несколько тысяч человек. Во время процедуры принятия закона Савченко находилась в СИЗО на территории России.