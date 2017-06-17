Порошенко отменил «закон Савченко»

Президент Украины Петр Порошенко отменил так называемый закон Савченко, который приравнивает один день предварительного заключения к двум дням в тюрьме, независимо от статьи, по которой обвиняется подозреваемый. Об этом сообщает «Корреспондент». Теперь пребывание в следственном изоляторе будет засчитываться судом по принципу «день в день».

Решение было принято несмотря на просьбу депутата Верховной Рады Надежды Савченко ветировать прохождение данных поправок. Новый закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

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Закон был принят по инициативе Савченко в конце 2015 года. Он вызвал критику со стороны представителей правоохранительных органов и политиков, отметивших, что после введения поправок к УК в стране выросла преступность.

По словам нардепа Антона Яценко, закон, предусматривающий зачисление дня пребывания в СИЗО за два дня колонии, был большой ошибкой. Он добавил, что из-за «закона Савченко» произошло 55 убийств, 22 изнасилования, 760 разбойных нападений. «И вышли сейчас на свободу преступники, которые убивали, разбойники. Конечно, мы должны этот беспредел остановить», — указал народный избранник.

В результате применения этой нормы из мест заключения освободилось несколько тысяч человек. Во время процедуры принятия закона Савченко находилась в СИЗО на территории России.