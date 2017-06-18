В Киеве после гей-парада белорусские националисты подрались из-за флага страны

После завершения гей-парад в Киеве подрались два белорусских националиста из-за флага этой республики. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает «Страна».
Стоявшего рядом с кинотеатром «Киев» молодого человека с флагом Белоруссии атаковал другой националист из этой республики и попытался отобрать флаг. Драку прекратила полиция.
Нападавший пояснил, что стоявший с символикой Белоруссии человек каким-то образом унижал это государства. Как отмечает издание, зачинщик стычки мог принять своего противника сторонника ЛГБТ-марша. Подвергшийся нападению молодой человек высказал сожаление, что в Киеве становятся объектами атак представители белорусского национального меньшинства.
Ранее в тот же день стало известно, что противники проходящего гей-парада отобрали у его участников флаг ЛГБТ-сообщества. Активисты сожгли так называемый радужный флаг под крики «Слава Украине!» и «Украина превыше всего!»
Двумя днями ранее украинские националисты анонсировали альтернативное шествие, которое должно были пройти одновременно с маршем ЛГБТ-активистов. Представители запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» при этом подчеркнули, что не будут «нападать на каких-то участников».
Гей-парад в Киеве прошел 18 июня. В июне 2016-го на таком же мероприятии полицией были задержаны 50 противников акции. Тогда националисты также угрожали физической расправой ЛГБТ-активистам.