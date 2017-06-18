Украинские националисты отобрали флаг ЛГБТ у участников гей-парада в Киеве

Украинские националисты — противники проходящего в Киеве в воскресенье, 18 июня, гей-парада отобрали у его участников флаг ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает «РИА Новости Украина».

Стычка между участниками гей-парада и его противниками произошла возле корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Там один из украинских националистов сумел отобрать у ЛГБТ-активиста флаг.

Как отмечает агентство, националисты сожгли флаг так называемый радужный флаг под крики «Слава Украине!» и «Украина превыше всего!»

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Днем ранее неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения и оставили на нем угрозы тем, кто собирался участвовать в «Марше равенства» в Киеве.

16 июня в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» анонсировали альтернативное шествие, которое должно состояться одновременно с маршем ЛГБТ-активистов. Националисты подчеркнули, что не будут «нападать на каких-то участников».

Гей-парад в Киеве проходит 18 июня. Ожидается, что в нем примут участие около пяти тысяч человек. В июне 2016-го на аналогичном мероприятии полицией были задержаны 50 противников акции. Тогда националисты угрожали физической расправой членам ЛГБТ-сообщества.

