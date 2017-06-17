На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве

Неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения и оставили угрозы участникам гей-парада в Киеве, намеченного на 18 июня. Об этом сообщает «Украинская правда».

На сайте Гей-альянса Украины появился текст и картинка с изображением расправы над сторонниками ЛГБТ-движения. В оставленном сообщении, в частности, говорится, что полиция не сможет помочь тем, кто собирается участвовать в шествии.

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В настоящее время ресурс недоступен.

Ранее угрозы в адрес ЛГБТ-активистов поступали от местных националистов. В частности, в «Правом секторе» (запрещен в РФ) заявили, что проведут свое шествие, чтобы помешать гей-параду.

Ожидается, что в нем примут участие около пяти тысяч человек. В июне 2016-го в ходе аналогичного мероприятия полицией были задержаны 50 противников акции. Тогда националисты также угрожали членам ЛГБТ-сообщества, которые намеревались пройти маршем по украинской столице.