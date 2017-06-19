В «Росатоме» оценили возможность конкуренции между атомной и «зеленой» энергетикой

Конкуренции на выживание между атомной и возобновляемой энергетикой нет. Об этом в рамках международного форума «Атомэкспо 2017» заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, все виды возобновляемой энергетики сегодня нуждаются в развитии и дополнительной поддержке. «Если исходить из тех обязательств, которые взяли на себя страны в рамках Парижского соглашения, и в целом, из действий разных экономик, направленных на создание зеленого энергобаланса мира, мы должны заметно увеличить как долю зеленой энергетики вообще, так и каждого вида возобновляемой энергетики», — отметил глава «Росатома».

Картинка, по его словам, должна перевернуться — на сегодняшний день две трети электрогенерации — это углеводородная генерация и лишь одна треть — зеленая генерация. По прогнозам, к 2050 году на долю зеленой генерации в мире должно приходиться 80 процентов и на долю атомной энергетики — 25 процентов. Сегодняшний объем установленной мощности атомных станций составляет 390 гигаватт, планируемый объем — 930 гигаватт.

«Мы должны не просто строить больше, мы должны замещать выбывающие мощности более технологичными видами энергетики, во-вторых, мы должны удовлетворить кратный рост. Поэтому развитие возобновляемой энергетики не только не вызывает опасений, но и напротив, мы считаем, что на сегодняшний день недостаточное развитие как атомной энергетики, так и тех видов возобновляемой энергетики, о которых идет речь», — заключил Лихачев.

Международный форум «Атомэкспо» проводится ежегодно с 2009 года по инициативе госкорпорации «Росатом». В нынешнем году главная тема форума — «Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность». В работе форума принимают участие более 5 тысяч человек, более 650 компаний из 65 стран.

