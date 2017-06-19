Уровень предложений на рынке атомной энергетики оказался ниже мирового спроса

Уровень предложений на рынке атомной энергетики не соответствует нынешнему мировому спросу в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом в рамках международного форума «Атомэкспо 2017» заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, сейчас не время конкуренции с зарубежными партнерами и «выжимания» друг друга с тех или иных рынков. необходимо, напротив, объединять усилия по вопросам экологического развития и поиска более безопасных решений. Лихачев подчеркнул, что необходимо менять парадигму развития мирового энергобаланса, отношение к атомной энергетике. «Это можно сделать лишь вместе, консолидируя мировую атомную отрасль», — сказал он.

При нынешнем уровне конкуренции, по мнению гендиректора «Росатома», существует огромный потенциал увеличения строительства атомных станций и роста генерации. «Конкуренция нужна, мы ее не боимся и принимаем во внимание. Она дает нам возможность готовить лучшие технологические предложения на рынке атомных станций», — подчеркнул Лихачев.

На сегодняшний день российская госкорпорация занимает первое место в мире по количеству заказанных за рубежом атомных станций — 34 блока, отметил глава «Росатома». Но и зарубежным партнерам, по его словам, «есть, где наращивать мощности».

Международный форум «Атомэкспо» проводится ежегодно с 2009 года по инициативе госкорпорации «Росатом». В нынешнем году главная тема форума — «Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность». В работе форума принимают участие более 5 тысяч человек, более 650 компаний из 65 стран.

