Раскрыто прошлое столкнувшихся черных дыр

Астрофизик Ян Ха из Университета Темпл (США) рассчитал массы звезд, которые затем превратились в черные дыры, чье столкновение породило гравитационную волну — событие GW150914. Препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Согласно оценкам Ха, перед превращением в черные дыры пара звезд была в 70 и 55 раз тяжелее Солнца, а в момент своего рождения светила были в 93 и 73 раза, соответственно, тяжелее ближайшей к Земле звезды.

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Событие GW150914 зарегистрировано 14 сентября 2015 года в 13:51 по московскому времени на двух детекторах-близнецах лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, расположенных в Ливингстоне (штат Луизиана) и Хэнфорде (штат Вашингтон) в США.

Наблюдаемое возмущение порождены парой черных дыр (в 29 и 36 раз тяжелее Солнца) в последние доли секунды перед их слиянием в более массивный вращающийся гравитационный объект (в 62 раза тяжелее Солнца). Слияние черных дыр произошло 1,3 миллиарда лет назад (столько времени гравитационное возмущение распространялось до Земли).