Защитники животных отдали пропавшего более 10 лет назад кота хозяйке

В канадском городе Виннипег, провинция Манитоба, защитники животных вернули хозяйке кота, который потерялся более 10 лет назад. Об этом сообщает UPI.

Сотрудники общества защиты животных Winnipeg Humane Society обратили внимание, что у бездомного кота, которого им принесли, есть татуировка с именем, телефоном и адресом. Она сильно выцвела, но им удалось ее расшифровать.

Питомец потерялся так давно, что женщина, имя которой было указано на татуировке, успела переехать, поменять телефонный номер и выйти замуж. Тем не менее защитникам животных удалось связаться с ее родственницей, и та передала информацию о находке по нужному адресу.

На следующий день женщина приехала в питомник. Когда кот увидел ее, то перестал шипеть и успокоился. «Он понюхал меня и внезапно стал тереться о меня, как будто вспомнил, — рассказала она. — Я так счастлива, что получила его обратно».

В апреле сообщалось, что жительница американского города Ванакью, штат Нью-Джерси, нашла кота, который сбежал более двух лет назад, увидев его фото в интернете.