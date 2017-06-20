Украинец с «Сайгой» на Mercedes попытался въехать в ДНР

На контрольно-пропускном пункте в Марьинке Донецкой области задержан украинский гражданин, в машине которого было найдено стрелковое оружие, боеприпасы и амуниция. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Мужчина на Mercedes направлялся на неподконтрольную властям территорию (через КПП в Марьинке осуществляется въезд в самопровозглашенную Донецкую народную республику — прим. «Ленты.ру»). Во время оформления документов среагировала служебная собака, после чего пограничники решили провести более тщательный досмотр автомобиля.

В результате в салоне машины был найден самозарядный карабин «Сайга-МК» и 168 патронов к нему, пистолет для стрельбы резиновыми пулями, камуфляжная одежда, а также различное снаряжение. Задержанного передали полицейским.

В мае этого года, как писали украинские «Вести», через КПП в Марьинке в ДНР пытались незаконно ввезти скрипку работы Антонио Страдивари. Музыкальный инструмент был обнаружен в автомобиле ВАЗ гражданина Украины.