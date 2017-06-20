Госдума узнает мнение россиян о своей работе через соцопросы

Госдума планирует потратить 29,3 миллиона рублей на социологическое исследование, чтобы узнать мнение россиян о работе нижней палаты парламента. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что исполнитель будет определен в середине июля с помощью конкурса. Ему предстоит провести общероссийские телефонные опросы, проинтервьюировать представителей целевых групп и экспертного сообщества.

Таким образом в аппарате ГД планируют выявить ожидания граждан по решению имеющихся проблем и определить возможные риски «принятия отдельных нормативно-правовых актов».

6 июня спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил думским комитетам и четырем фракциям предложить свои темы для 10-12 опросов общественного мнения. Эту информацию подтвердил вице-спикер Александр Жуков, который будет курировать Совета по экспертно-аналитической работе. В частности, будут проведены экспертные исследования по прогнозам развития цифровой экономики и по регулированию туризма в России, пишет «Федерал пресс».