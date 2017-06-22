В сети возненавидели внезапно разбогатевшего голубя

Уличный голубь с 20 долларами в клюве навлек на себя гнев пользователей платформы Imgur.

«Голосуйте, если у этой птицы больше денег, чем у тебя», — написал юзер под ником NapalmScatterBrain, который загрузил снимок на ресурс. Свои голоса отдали больше 3,5 тысяч пользователей.

«Печаль в том, что у него действительно больше денег, чем у меня», — пишут пользователи. «Проклятые голуби крадут наши деньги!» — посетовал один из посетителей сайта.

Некоторые сочли несправедливым то, что 20 долларов досталось птице, которая даже не знает, как их потратить. «У всех птиц есть счета», — заключили другие.

В начале июня в Лондоне обнаружили голубя, презирающего людские запреты. В сети стала популярна фотография, на которой птица прогулялась рядом с табличкой на вокзале, призывающей бороться с голубями.