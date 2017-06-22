Соцсети покорила флейта из морковки

Портал BuzzFeed показал, как смастерить флейту из моркови. Для этого необходимо взять крупный плод, удалить сердцевину с помощью дрели, и сделать еще несколько отверстий. Видеоинструкция получила популярность на Facebook. За несколько дней короткий ролик собрал больше 14 миллионов просмотров в соцсети.

В комментариях некоторые пользователи признаются, что не поверили в то, что сделать флейту можно так просто, и решили повторить опыт. Некоторые иронизируют над тем, что в 2017 году, когда всерьез поговаривают о телепортации, люди занимаются такой ерундой.

