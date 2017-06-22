Чеченский таксист оказался причастен к убийству силовиков в 2000 году

В Чечне задержали 37-летнего жителя города Урус-Мартан по подозрению в убийстве сотрудника ФСБ и двух военнослужащих внутренних войск в 2000 году. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Его причастность к преступлению была установлена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, указали в СКР. В ведомстве добавили, что подозреваемый все эти годы проживал в республике и работал водителем такси.

В суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы по теме Ликвидационная миссия Яды, бомбы и прочие способы спецслужб по дистанционному уничтожению террористов

По данным следствия, 8 октября 2000 года на автомобильном рынке Урус-Мартана из огнестрельного оружия были убиты офицер ФСБ и двое военнослужащих ВВ МВД России, после чего у них было похищено табельное оружие.

21 июня Генпрокуратура сообщила о передаче в суд уголовного дела двух членов банды амира Хаттаба, принимавших участие в бое с ротой псковских десантников в феврале 2000 года. Тогда погибло 84 военнослужащих, четверо получили ранения. 29 февраля 2000 года у высоты 776 в Аргунском ущелье отряд десантников под командованием подполковника Марка Евтюхина предотвратил прорыв 2500 чеченских боевиков, уничтожив, по официальным данным, 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащих были представлены к званию Героя России, 68 бойцов награждены орденом Мужества.