Заклеивавших замки машин вымогателей задержали в Москве

Полиция задержала двух жителей Москвы, подозреваемых в вымогательстве денег у автовладельцев, в чьих машинах они портили замки. Об этом пишет в четверг, 22 июня, газета «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу УВД по Юго-Западному округу столицы.

По версии следствия, от рук 58-летнего Ануара и 56-летнего Сергея, проживающих в районе Коньково и страдающих алкогольной зависимостью, пострадали как минимум восемь человек.

Подозреваемые заливали в дверные замки автомобилей клей, оставляли бумагу с данными либо телефона, либо электронного кошелька. При этом они требовали перечислить четыре тысячи рублей, иначе угрожали снова испортить личинку замка.

Жертвами в основном стали жители улицы Миклухо-Маклая. Злоумышленники орудовали с начала марта до середины апреля 2017 года. По данным газеты, только один потерпевший заплатил вымогателям.

Задержанные отрицают свою причастность к преступлениям. Им предъявлены обвинения в вымогательстве.

20 июня МВД сообщило о задержании 63-летнего москвича по подозрению в мошенничестве. Он разместил в интернете порочащие материалы о своей знакомой, а потом предложил ей найти мнимых виновных и исправить ситуацию за 800 тысяч рублей.