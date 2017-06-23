Австралия отправит на Филиппины военные самолеты для борьбы с исламистами

Австралийское министерство обороны объявило об отправке в ближайшее время двух разведывательных самолетов на Филиппины для борьбы с исламистами. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Региональная угроза терроризма, исходящая от "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России) и иностранных боевиков, представляет собой вызов для Австралии и наших интересов», — заявила глава оборонного ведомства страны Маризе Пейн.

Самолеты будут осуществлять воздушную разведку и координировать действия правительственных сил на земле.

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23 мая боевики группировок «Мауте» и «Абу Сайяф», присягнувших на верность ИГ, захватили город Марави на филиппинском острове Минданао. Уже на следующий день военные перебросили подкрепления и перешли в контратаку. При наступлении правительственные силы активно применяют бронетехнику и авиацию, поддерживающие пехоту в уличных боях.

Изначально филиппинские военные заявляли, что для освобождения города от террористов им понадобится несколько дней. Однако оптимистичные прогнозы не оправдались. За время боев, которые продолжаются по настоящее время, погибли 369 человек.

