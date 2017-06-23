Белоруссия разместила евробонды на 1,4 миллиарда долларов

Белоруссия разместила еврооблигации объемом 1,4 миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 23 июня, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина республики.

«Евробонды размещены двумя траншами», — пояснили в ведомстве. В пресс-службе также отметили, что инвесторам предложены два выпуска евробондов на 5 и 10 лет с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года. Их объем — 800 и 600 миллионов долларов соответственно, доходность — 7,125 и 7,625 процента годовых.

Белорусская делегация в июне провела в США и Европе роуд-шоу долларовых еврооблигаций. Организаторами размещения выступили Citi, Raiffeisen Bank и Банк развития Белоруссии. Минск проводил работу над новым выпуском бумаг, так как рассчитывает на рефинансирование еврооблигаций, размещенных в 2011 году (их объем — 800 миллионов долларов, доходность — 8,95 процента, срок погашения — 2018 год).

Минск также пытался получить от Международного валютного фонда (МВФ) три миллиарда долларов. Но президент Белоруссии Александр Лукашенко посчитал, что условия кредита слишком жесткие. «Да, хочется получить три миллиарда дешевого кредита. Я тоже за! Но цена совершенно неподъемная для нас и несправедливая по отношению к народу и перечеркивает всю политику, которую мы проводили до сих пор», — сказал глава государства в октябре прошлого года.

