Демна Гвасалия отправил модников в Булонский лес

Французский модный дом Balenciaga устроил показ новой коллекции мужской одежды в Булонском лесу в Париже. Демонстрация прошла в рамках Недели моды. Об этом сообщает Highsnobiety. Модели ходили между зрителями по тропинке.

Сначала на импровизированный подиум вышли модели в мешковатой одежде, что стало отсылкой к прошлому показу марки. Следом за ними перед зрителями появились мужчины с детьми, одетые по моде 1990-х годов: на них были надеты безразмерные кожаные куртки, брюки с высокой талией и шорты поверх штанов.

Фото: Swan Gallet / WWD / REX / Shutterstock / Fotodom 1 /5

Модный дом Balenciaga основан во Франции в 1919 году модельером испанского происхождения Кристобалем Баленсиагой Эйсагирре. Отличительными чертами Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент бренд принадлежит французскому холдингу Kering. Пост креативного директора модного дома занимает дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.

Булонский лес находится в 16 округе Парижа. Там находится парк аттракционов, зверинец и сад с теплицами. Также лес известен тем, что там собираются проститутки.