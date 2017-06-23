Россияне увеличили платежи по картам на 31 процент

Объем операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими банками, в первом квартале 2017 года вырос на 31 процент в годовом выражении. Показатель вырос до 3,5 триллиона рублей. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил ЦБ.

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Эмиссия карт для физических лиц достигла 251,7 миллиона штук, что на 4,3 процента больше, чем в первом квартале 2016 года. При этом количество расчетных (дебетовых) карт увеличилось до 223,7 миллиона штук, кредитных карт — до 29,8 миллиона штук.

Выпуск карт на 1 апреля 2017 года осуществляли 422 кредитные организации из 607 работающих на рынке. Их сеть состояла из 193,6 тысячи банкоматов и более двух миллионов электронных терминалов.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который обяжет банки использовать исключительно национальные платежные системы при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов.

По данным ЦБ, в 2016 году доля операций по оплате товаров с помощью банковских карт составляла 80 процентов от общего числа безналичных транзакций.