Принадлежащую россиянам трейдинговую компанию оштрафовали в Китае

Суд Шанхая обязал компанию Yishidun International Trading, которой владеют два гражданина России, выплатить 101 миллион долларов штрафа. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает агентство Bloomberg. Приговор стал первым в Китае в отношении компании, занимающейся высокочастотным трейдингом.

Согласно материалам суда, Yishindun нелегально подключилась к информационной системе биржи China Financial Futures Exchange в 2015 году и получила 389 миллионов юаней (57 миллионов долларов по текущему курсу) прибыли за счет преимущества в скорости получения информации.

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Один из руководителей компании Гао Янь (Gao Yan) приговорен к трем годам лишения свободы условно и оштрафован на один миллион юаней (146 тысяч долларов). Другой директор, Лян Цзэчжун (Liang Zezhong), также получил условный срок (2,5 года) и штраф в 800 тысяч юаней (117 тысяч долларов).

Власти Китая называют высокочастотный трейдинг в числе причин обвала фьючерсного рынка страны в 2015 году, когда его капитализация рухнула на пять триллионов долларов.

Yishidun была учреждена в Гонконге в 2012 году Георгием Зарей и Антоном Мурашовым. По данным The New York Times, Yishidun принадлежит двум гонконгским компаниям, которыми владеют Заря и Мурашов.