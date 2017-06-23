В Таиланде разоблачили банду угонщиков суперкаров из Великобритании

Полиция Таиланда разоблачила банду угонщиков сверхдорогих автомобилей из Великобритании. Об этом сообщает The South China Morning Post.

О злоумышленниках тайским правоохранителям сообщили британские коллеги, и те провели ряд рейдов против преступников. Стражам порядка удалось обнаружить 122 украденных из Соединенного Королевства автомобиля: Lamborghini, Porsche и BMW. Их покупали в кредит, погружали на суда и отправляли в Таиланд. Когда они уже были на пути в королевство, их объявляли угнанными, и ежемесячные платежи прекращали.

Кроме того, выяснилось, что злоумышленники не только воровали машины, но и занижали стоимость легально ввезенных, чтобы не платить ввозную пошлину, ставка которой для суперкаров составляет 328 процентов.

Использовался ряд уловок. Некоторые машины завозили под видом запчастей, дорогие Lamborghini Aventador декларировались как более дешевые Gallardo. Таможенники смотрели на эти трюки сквозь пальцы или из-за непрофессионализма, или за взятки.

Следователи Таиланда пообещали довести дело до конца и вернуть автомобили законным владельцам.

