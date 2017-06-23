Канадский премьер потискал радужного единорога

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо появился в детском телешоу на канале CBC Kids, чтобы обняться с радужным единорогом Гэри. На это обратило внимание издание Mashable.

Персонаж из детской передачи «ходит в гости» к знаменитостям, политикам и другим интересным личностям, живущим в Канаде, и у каждого просит уникальное объятие. Трюдо решил продемонстрировать «сильнейший премьерский» вариант.

Радужный единорог отметил, что ему пришлось по душе объятие премьера, и нарек его членом «Клуба обнимашек».

В феврале пользователи сети обратили внимание на фотографии со встречи Трюдо с президентом США Дональдом Трампом и его старшей дочерью Иванкой. Юзеры заметили восторженные взгляды, которые девушка бросала на премьера, и принялись шутить, что никто не может устоять перед очарованием канадского политика.