Арест залога Украины объяснили неудовлетворительным качеством «Евровидения»

Юрист в области международного права Тимур Маршани назвал возможную причину, по которой Швейцария могла арестовать украинский залог за проведение музыкального конкурса «Евровидение-2017» в 15 миллионов евро. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает РИА Новости.

«Европейский вещательный союз был не удовлетворен и качеством услуг, которые оказывались принимающей стороной, и самое важное — были нарушены процедуры регламента, которые изначально выставлялись в качестве требований к Украине», — заявил юрист.

Материалы по теме Взял и Собрал Лучшие моменты «Евровидения-2017» в Киеве

«Прежде всего, украинское государство шокировало всех тем, что предъявляло определенные требования к [российскому] конкурсанту. Многих удивила политизированность», — добавил Маршани.

По его словам, данный прецедент — «лишний повод для того, чтобы в дальнейшем принимающие стороны не занимали политизированную позицию».

В четверг стало известно, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму гарантии успешного проведения соревнования в Киеве. Организаторы шоу, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), заявили, что не понимают, на каких основаниях Швейцария арестовала 15 миллионов евро.

«Евровидение-2017» состоялось в Киеве в мае. Россия не принимала участия в соревновании, поскольку Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну заявленной участнице Юлии Самойловой из-за ее выступления в Крыму.