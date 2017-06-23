В Сеуле раскроют секреты работы Лагерфельда

Французский модный дом Chanel утроит выставку под названием Mademoiselle Prive в Сеуле. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 23 июня.

Экспозиция посвящена работе нынешнего креативного директора дома Карла Лагерфельда над коллекциями Chanel, а также над переизданием ювелирных украшений Bijoux de Diamants, созданных Габриэль Шанель в 1932 году. В отдельном зале будет рассказана история создания знаменитых духов Chanel N° 5, еще два выставочных пространства посвящены становлению модного дома.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.