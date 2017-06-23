Глава горсовета Керчи подала в отставку

Председатель городского совета Керчи Лариса Щербула подала в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте местного законодательного органа.

Как отмечается, Щербула написала заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. В пятницу, 23 июня, новым председателем был утвержден Николай Гусаков, до этого занимавший пост заместителя, передает «Крыминформ».

Вместе с тем, как отмечает издание «Примечания», Щербула проходит свидетелем по делу бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, который был задержан сотрудниками ФСБ летом 2016 года при получении взятки. По информации СМИ, Следственный комитет России просил депутатов помочь в привлечении председателя к ответственности по уголовному делу, «из которого следует, что Щербула знала о взятках и, скорее всего, причастна к ним».

25 мая керченские депутаты попытались отстранить Щербулу от должности по представлению следователя, однако сделать это не получилось.

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7 июня местный застройщик Николай Рудый (именно он передавал взятку Писареву), говорится в материале «Примечаний», выступил в суде со свидетельскими показаниями. Он рассказал, что ранее выкупил у керченского предпринимателя участки на Аршинцевской косе и по улице Театральной для развития яхтенного бизнеса. Также у Рудого были идеи и по другим проектам.

«Узнав о намерениях предпринимателя, Щербула пригласила его на встречу. Под присягой в суде Рудый сообщил, что она сама назвала ему сумму взятки за содействие в бизнесе, написав ее на листке бумаги. Бизнесмен отметил, что сначала трактовал указанную сумму в рублях и готов был ее оплатить, но Лариса Щербула уточнила, что деньги необходимо принести в долларах», — говорится в материале издания.

В июле 2016-го сообщалось, что представители силовых структур провели обыск в кабинете председателя Керченского городского совета.

В июне того же года глава Керчи Сергей Писарев был задержан сотрудниками ФСБ за получение взятки в размере 50 тысяч долларов. Чиновника заподозрили в вымогательстве денег за выделение земельных участков под коммерческое использование.