Савченко назвала адресата неприличного жеста на заседании Рады

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что показанный ею на заседании парламента неприличный жест был адресован премьер-министру страны Владимиру Гройсману. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает телеканал NewsOne.

По ее словам, во время голосования по поводу государственного бюджета глава кабмина начал призывать депутатов принять необходимое ему решение. «После этого я ему через весь зал закричала, что не нужно давить на жалость, а нужно работать, то, я хочу вам показать, какой жест показал Гройсман», — сказала Савченко и, как передает NewsOne, продемонстрировала средний палец.

Материалы по теме Потеряли Надежду Как Савченко превратилась из героя Украины во врага

Она подчеркнула, что «в очередной раз Гройсман продемонстрировал неуважение к парламенту». «Я показала это конкретно Гройсману», — уточнила она.

22 июня были опубликованы фотографии, на которых Савченко показывает кому-то средний палец. Тогда депутат не пояснила, кому именно адресовала неприличный жест и чем был вызван ее поступок.

Надежда Савченко отличается эксцентричными заявлениями и поведением. В частности, в марте она изъявила желание управлять Украиной как альтруистичный чилийский диктатор Аугусто Пиночет.