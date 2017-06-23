Савченко назвала адресата неприличного жеста на заседании Рады

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что показанный ею на заседании парламента неприличный жест был адресован премьер-министру страны Владимиру Гройсману. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает телеканал NewsOne.
По ее словам, во время голосования по поводу государственного бюджета глава кабмина начал призывать депутатов принять необходимое ему решение. «После этого я ему через весь зал закричала, что не нужно давить на жалость, а нужно работать, то, я хочу вам показать, какой жест показал Гройсман», — сказала Савченко и, как передает NewsOne, продемонстрировала средний палец.
Она подчеркнула, что «в очередной раз Гройсман продемонстрировал неуважение к парламенту». «Я показала это конкретно Гройсману», — уточнила она.
22 июня были опубликованы фотографии, на которых Савченко показывает кому-то средний палец. Тогда депутат не пояснила, кому именно адресовала неприличный жест и чем был вызван ее поступок.
Надежда Савченко отличается эксцентричными заявлениями и поведением. В частности, в марте она изъявила желание управлять Украиной как альтруистичный чилийский диктатор Аугусто Пиночет.