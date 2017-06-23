Пекинская школа убрала камеры из мужских туалетов после скандала

Руководство одной из школ Пекина решила убрать камеры видеонаблюдения из мужских туалетов. Об этом заявляет The South China Morning Post.

Причиной такого решения стал скандал: родители и сами ученики завалили администрацию гневными письмами. «Слишком неловко. Вообще не хоче больше пользоваться этим туалетом», — написал один из школьников, выложив фотографию с камерой в интернет. Ученики отметили, что об установке камер, по-видимому, не уведомили даже учителей — те с удивлением узнали о них у подопечных.

Один из преподавателей, тем не менее, заявил, что камеры помогают ловить курящих школьников или вычислять задир. В руководстве школы сначала утверждали, что ничего страшного в наблюдении нет, и доступ к роликам имеет только директор школы — мужчина, но потом все-таки приняли решение о демонтаже соответствующего оборудования.