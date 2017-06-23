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В сети посмеялись над некрасивыми ушами Ким Чем Ына

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Ким Чем Ын
Ким Чем Ын

Власти Северной Кореи уличили в желании представить уши Ким Чен Ына не такими, какие они есть на самом деле. Специалист Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения ядерного оружия заметил, что для официальных фотографий уши северокорейского лидера ретушируют. На это обратило внимание издание Motherboard.

Ресурс отмечает, что любовь властей Северной Кореи к фотошопу давно известна, однако никто никогда не обращал внимания на то, как на снимках выглядит левое ухо лидера страны, пока Дэйву Шмерлеру (Dave Schmerler) из Центра Джеймса Мартина не пришло в голову рассмотреть детально одну из фотографий с Ким Чен Ыном.

Оказалось, что на мочке северокорейского вождя виднеется что-то, напоминающее бородавку. На других снимках этот изъян не заметен. Выяснилось, что Шмерлер не первый, кто обратил внимание, что уши руководителя Северной Кореи не идеальны. Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis), сотрудник Института международных исследований Middlebury в Монтерее пишет, что однажды это уже подмечал.

Чтобы проверить, действительно ли уши Ким Чен Ына подвергают обработке, изображение пропустили через программу Tungsten. Она показывает, какие конкретно места изменялись. В некоторых случаях Tungsten может даже зафиксировать, сохраняли ли снимок в фотошопе. Результаты экспертизы казали на то, что, скорее всего, программа применялась. Однако наверняка этого утверждать нельзя, сказал Льюис Motherboard. «Дело в том, что уши сложны в интерпретации, потому что представляют собой сложные фрагменты анатомии», — предупредил он.

Однако это не остановило пользователей Twitter, которые принялись шутить над желанием северокорейского лидера предстать идеальным. В комментариям под постами исследователей ему даже поставили диагноз. Один из пользователей написал, что у Ким Чен Ына на ухе герпес.

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