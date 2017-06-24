Cosmotheca устроит москвичам культурный отдых

С 26 июня по 2 июля косметический ретейлер Cosmotheca на территории Центра современного искусства «Винзавод» проведет Неделю культурного отдыха. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании в субботу,

Клиенты смогут посетить третью выставку цикла ЦСИ «Винзавод» «Прощание с вечной молодостью» — «Последняя песня вечера» Евгения Гранильщикова и детские творческие мастерские. 27 июня в ЦСИ также пройдет «Вечер вернисажей» с рядом галерейных проектов — в частности, выставкой Ольги Флоренской «Записки путешественника» в галерее Totibadze и экспозицией «Кафе танцующих огней» Дарьи Орловой на площадке «Старт».

Кроме культурного отдыха, покупателей Cosmotheca ждут скидки на услуги стилистов, барберов, мастеров по маникюру, косметику и авторскую парфюмерию, бесплатные напитки, а также макияж и консультации визажистов Rouge Bunny Rouge.

Компания Cosmotheca — косметический ретейлер с восемнадцатью собственными магазинами, в которых представлены редкие марки косметики, авторской парфюмерии и аксессуаров: Antonio Alessandria, Arquiste, Gri Gri, Jeroboam, Masque Milano, Mirko Buffini, Parfums De La Bastide, Unum и другие.