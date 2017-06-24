Moody’s впервые за два года повысило кредитный рейтинг Греции‍

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Греции с Caa3 до Caa2. Также улучшен прогноз до «положительного» со «стабильного». Об этом сообщается в сообщении агентства.

Аналитики посчитали возможным повысить рейтинг благодаря ряду обстоятельств. Среди прочих причин Moody’s отметило намечающиеся признаки стабилизации экономики страны и успешное согласование получения Афинами третьего транша помощи размере 8,5 миллиардов евро в ближайшие дни.

2 мая Греция и ее иностранные кредиторы достигли соглашения по пакету реформ, предусматривающих оказание финансовой помощи. Соглашение предусматривает изменения в сфере труда и энергетики, а также сокращение пенсий и повышение налогов. Оно знаменует собой веху в переговорах между сторонами, начавшихся в октябре прошлого года.

Летом 2015 года Греция и Евросоюз договорились о программе выхода из долгового кризиса. Афины получат 86 миллиардов евро в течение трех лет. В обмен на это в стране должен быть введен режим экономии, предусматривающий, в частности, реформу налоговой и пенсионной систем.