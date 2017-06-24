В РПЦ прокомментировали возможность оставить мощи Николая Чудотворца в России

Представители Русской православной церкви (РПЦ) намерены твердо придерживаться договоренностей с Римско-католической церковью относительно пребывания мощей святого Николая Чудотворца на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, передает РИА Новости в субботу, 24 июня.

«Я думаю, что надо всем нам напомнить договоренность, которая была достигнута с Римско-католической церковью: она подразумевает возвращение части мощей святителя Николая Чудотворца из Петербурга 28 июля обратно в город Бари», — сказал он.

Волков также ответил на вопрос о возможности оставить реликвию в России. «Давайте поживем — увидим. Я сейчас не готов что-то прогнозировать, как-то оценивать какие-то возможности», — заявил представитель РПЦ.

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К настоящему моменту мощам Николая Чудотворца в Москве поклонился уже один миллион паломников.

В Москву артефакт доставили 21 мая, это произошло впервые в истории. Мощи находятся в храме Христа Спасителя, к середине июля их перевезут в Санкт-Петербург, а затем вернут в Италию.

Николай Чудотворец (Николай Угодник) — один из самых почитаемых христианских святых. Согласно житию, он родился в Малой Азии (ныне территория Турции) в III веке. Был архиепископом. Является покровителем путешествующих, заключенных и сирот.