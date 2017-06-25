Россия продолжит поставлять в США двигатели РД-180

Россия продолжит поставки ракетных двигателей РД-180 в Соединенные Штаты. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в российском правительстве космическую промышленность.

«Мы обсуждали этот вопрос, не скрою, я собирал наших специалистов несколько раз. Подумали — зачем?» — сказал он.

«Мы же деньги потеряем, пусть они летают на наших двигателях, тем более, что они старые… Он 1994 года, мы уже давно новый двигатель создали, а они все на этом летают», — продолжил чиновник, отметив, что РД-180 является надежным и очень хорошим двигателем.

В апреле генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Власов высказал мнение, что Россия продолжит поставлять РД-180 в США до 2024-2025 годов. При этом американская компания Aerojet Rocketdyne прогнозирует, что к 2019 году ей удастся начать массовое производство двигателей AR1, которые должны заменить российские силовые установки.

В настоящее время в США уже создан первый рабочий образец агрегата BE-4, который должен прийти на смену РД-180. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень нового носителя Vulcan, в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени ракеты Atlas V. Кроме того, расчеты показывают, что BE-4 по сравнению с РД-180 за 20 лет эксплуатации сэкономит на военных пусках около трех миллиардов долларов.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имеет в своем портфеле два крупных контракта с американскими партнерами. По первому предприятие поставляет в США двигатели РД-180 для тяжелой ракеты Atlas V, по второму — РД-181 для среднего носителя Antares.

Стоимость первого контракта превышает миллиард долларов, второго — 220 миллионов. Именно первый контракт позволил «Энергомашу» относительно безбедно существовать в последние 20 лет. Интерес к российским двигателям проявляет Китай, который заинтересован в полном доступе к технологии производства агрегатов.