Times сообщила о планах Британии депортировать правонарушителей после Brexit

Британское правительство собирается воспользоваться процедурой Brexit, чтобы депортировать из страны преступников из других стран ЕС. Об этом сообщает The Times.

Как отмечает издание, всего в стране насчитывается до 13 тысяч правонарушителей, наибольшее число среди которых составляют граждане Польши и Ирландии. Прежде всего депортация грозит 6 тысячам осужденных, которые уже отбыли тюремное заключение.

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Согласно общеевропейскому законодательству, нельзя насильно высылать преступников в страну происхождения. Это обстоятельство вызывало крайнее недовольство британского правительства и стало одним из главных доводов, который использовали евроскептики в кампании перед референдумом по выходу страны из Европейского союза.

Планируется, что в понедельник, 26 июня, премьер-министр Британии Тереза Мэй представит детальный план относительно прав граждан ЕС на территории Соединенного Королевства после Brexit.

23 июня глава британского правительства пообещала, что европейцы, законно въехавшие на территорию Великобритании до окончания процедуры Brexit и прожившие там пять лет, смогут остаться в стране и после ее выхода из ЕС, пользуясь при этом равными правами с британцами. Это касается сферы трудоустройства, медицинского обслуживания и коммунальных услуг.

