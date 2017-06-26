Заклеенные вымогателями в Москве автомобильные замки оказались дверными

В полиции опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что задержанные на юго-западе Москвы вымогатели заклеивали автомобильные замки. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«Граждане сообщили, что неизвестный заливает клеем замки их входных дверей и оставляет записки с требованиями перевести денежные средства на указанный телефон в размере четырех тысяч рублей во избежание повторного повреждения имущества», — отмечают в управлении.

Как сообщается, 56-летний и 58-летний москвичи подозреваются в совершении серии преступлений в доме по улице Миклухо-Маклая (район Коньково). Стражам порядка поступило восемь сообщений от жителей дома.

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Уголовное дело возбуждено по статье «Вымогательство» (статья 163 УК РФ). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

22 июня газета «Московский комсомолец» сообщила, что полиция задержала двух жителей Москвы, подозреваемых в вымогательстве денег у автовладельцев, в чьих машинах они портили замки. Отмечалось, что подозреваемые заливали туда клей и оставляли бумагу с данными либо телефона, либо электронного кошелька для перевода денег, а в противном случае угрожали снова испортить личинку замка.