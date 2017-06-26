«Эхо Москвы» запустит передачу на украинском

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил о запуске передачи на украинском языке. Первый эфир запланирован на среду, 28 июня. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

Программа будет длиться полчаса. Выпуски будут выходить по средам в 16:35 по московскому времени.

«Принципиально будет то, что ведущие будут говорить по-украински: и Алексей Соломин, и Алексей Нарышкин в Москве, и Матвей Ганапольский из Киева по Skype», — рассказал Венедиктов.

По словам главного редактора «Эхо Москвы», дозвонившиеся в студию слушатели также должны будут говорить по-украински. Такой формат, по его мнению, нужен, чтобы информировать людей, что на самом деле происходит на Украине.

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25 июня в эфире шоу «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева» ведущий Алексей Соломин сообщил, что программа будет называться «А що там у хохлов». Венедиктов отметил, что это название — рабочее. «Я не знаю, как на Украине воспринимают слово "хохлы", если оно обидное, то его в названии не будет», — сказал главред.