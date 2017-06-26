Спорт
 

Президент «Зенита» развеял миф о покупке футболистов за счет российских бабушек

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Сергей Фурсенко
Сергей Фурсенко

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко развеял миф о том, что клуб существует за счет государственных и общественных денег. Его слова в понедельник, 26 июня, приводит «Матч ТВ».

«Говоря о финансовом благополучии "Зенита", хочу подчеркнуть, что речь не идет об использовании государственных или общественных денег, как подчас это пытаются представить: "Бабушка заплатила за газ, и "Газпром" купил "Зениту" Халка..." В этой удобной конструкции неверно все. Прибыль "Газпром" получает на европейском рынке, а не на российских бабушках», — заявил Фурсенко.

Функционер отметил, что «Газпром» «отдает сполна все, что положено». «Через дивиденды, через специальные налоги на добычу и экспорт газа. Но, как и любое акционерное общество, после всех обязательных выплат имеет прибыль», — добавил Фурсенко.

В октябре 2016 года президент России Владимир Путин выступил за сокращение финансирования профессионального спорта из государственного бюджета. Позднее глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что на воплощение этой инициативы потребуется время.

«Газпром» — государственная энергетическая корпорация, генеральный спонсор футбольного и баскетбольного «Зенита».

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