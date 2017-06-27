СМИ узнали о возможном новом владельце российского Forbes

Издатель журнала Inc. Владимир Палихата направил почтой официальное предложение владельцу российской версии Forbes Александру Федотову о покупке журнала. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает газета «Ведомости».

Представитель Федотова заявил «Ведомостям», что возможность продажи Forbes не рассматривается. В комментарии Rambler News Service он отметил, что не планирует продавать журнал и не исключает, что сообщения о продаже являются попытками «пропиариться» за счет Forbes.

«Я не раз давал комментарий, что у меня нет намерений продавать Forbes. Думаю, что почти каждый хотел бы владеть брендом Forbes. Поэтому предложения о продаже могут приходить к нам хоть каждый день, в связи с чем не вижу смысла каждый раз из этого факта делать шумиху. Плюс еще и пропиариться некоторые надеются за счет Forbes», — рассказал Федотов RNS.

Как следует из предложения Палихаты, сумму, за которую он может выкупить Forbes, должны определить независимые оценщики по результатам аудита финансового состояния издания. Также бизнесмен готов заплатить премию к этой сумме в размере 30 миллионов рублей, отмечает газета «Ведомости».