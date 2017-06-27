Объявлены цена и дата начала продаж Honor 9

Honor, суббренд корпорации Huawei, провела официальную презентацию нового флагмана, на котором подробно расcказала о смартфоне Honor 9. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с мероприятия компании.

Смартфон получил 5,15-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Также он оснащен процессором Kirin 960 и 4/6 гигабайтами оперативной памяти. Производитель уверяет, что телефон работает не медленнее Samsung Galaxy S8. Работает Honor 9 под управление Android 7.0 с предустановленной EMUI версии 5.1. Аккумулятор имеет объем 3200 миллиампер-часов.

Honor 9 получил двойную основную камеру: монохромный модуль с разрешением 20 мегапикселей и цветной 12-мегапиксельный. Она может снимать портреты с эффектом боке, а также с двойным оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение восемь мегапикселей. Корпус смартфона выполнен из стекла и металла, а сканер отпечатков пальцев находится под экраном.

Продажи смартфона в России начнутся 6 июня по цене от 27 тысяч рублей. Он будет доступен в двух вариантах — на 64 и 128 гигабайт.