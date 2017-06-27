Иран прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана

Решение сената Конгресса США о санкциях против российских и иранских компаний и граждан противоречит обязательствам Вашингтона и является вмешательством во внутренние дела государств. Об этом, как передает ТАСС, заявил в Сеуле на совещании спикеров парламентов стран Евразии во вторник, 27 июня, спикер меджлиса Ирана Али Лариджани.

«Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке, санкции против независимых государств, являются нарушением международного права, Устава ООН», — подчеркнул он.

В связи с этим Лариджани призвал «создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения».

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Кроме того, спикер обвинил США в заигрывании с террористами и их поддержке. Он указал на рост совершаемых в мире террористических преступлений и напомнил о недавних терактах в Тегеране.

15 июня Сенат Конгресса США проголосовал за внесение в законопроект поправки, предусматривающей новые санкции против России и Ирана. За принятие документа проголосовали большинством голосов: 97 против двух. Чтобы законопроект стал законом, его еще должна одобрить палата представителей и подписать президент.

Поправка об ужесточении ограничительных мер внесена в законопроект, который изначально был направлен на усиление давления на Тегеран «из-за поддержки терроризма и ядерной программы Ирана». В частности, документ предполагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора, также находящегося под санкциями, до 30 дней.

Сообщалось, что ограничительные меры затронут горнодобывающую промышленность, металлургию, судостроение и железнодорожную отрасль.

