Беспилотник снял разрушения в освобожденных кварталах Мосула

За время проведения операции по освобождению иракского Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) многие здания в городе оказались полностью разрушенными. Видео, сделанное во время облета одного из кварталов, публикует BFM TV. Стены всех домов изрешечены пулями, от части построек остались лишь руины. Жители города собирают уцелевшие вещи и покидают свои жилища.

Операция в Мосуле продолжается с февраля при участии авиации международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. В конце марта иракские силовики приняли решение приостановить массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.