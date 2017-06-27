ЦТАК назвал политику Трампа американской версией нацизма

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало сообщение, в котором сравнило политику президента США с методами управления, которые использовал фюрер Третьего рейха. Об этом сообщает The Telegraph.

ЦТАК пишет, что стратегия Дональда Трампа «Америка превыше всего» направлена на «ущемление суверенитета и прав других народов на развитие».

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Агентство также отмечает, что миграционная политика хозяина Белого дома «очерняет Америку» и «ничем не отличается от расистской политики фашизма».

Авторы сообщения также призвали «все нации бороться против гегемонии Соединенных Штатов».

В последнее время отношения между Пхеньяном и Вашингтоном еще больше обострились из-за смерти американского студента Отто Уормбира.

Молодой человек провел в северокорейской тюрьме около полутора лет и был возвращен на родину в состоянии комы. Через несколько дней Уормбир умер. Президент США назвал студента «жертвой жестокости северокорейского режима».