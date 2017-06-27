В Pal Zileri сменился креативный директор

В компании Pal Zileri назначен новый креативный директор. Им стал 33-летний дизайнер Рокко Йанноне (Rocco Iannone), выпускник Школы дизайна Марангони. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 27 июня.

«Я верю, что его талант, обширный опыт и видение позволит нашему бренду вступить в следующую фазу нашего пути. Я с нетерпением жду его вклада в написание новой главы этой истории», — сказал Джованни Маннучи, президент корпорации Forall S.p.A., в состав которой входит Pal Zileri.

Ранее Йанноне в течение 10 лет работал в компании Giorgio Armani, где отвечал за основную линию мужской одежды, специальные проекты и развитие бренда. К своим обязанностям в Pal Zileri новый креативный директор приступит 3 июля 2017 года, а его первую коллекцию для бренда — сезона осень-зима 2018-19 года — покажут в Милане в январе 2018 года.

Pal Zileri — итальянский бренд мужской одежды. Компания основана в 1980 году, ее штаб-квартира располагается в регионе Венето. Входит в состав корпорации Forall S.p.A., с июля 2016 года полностью принадлежащей катарской компании Mayhoola.