Суд отказался принять иск «Татнефти» к Украине на 144 миллиона долларов

Арбитражный суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск «Татнефти» о взыскании с Украины 144 миллионов долларов. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает ТАСС.

Речь идет о приведении в исполнение решения иностранного суда, вынесенного 29 июля 2014 года, о взыскании с Минюста Украины средств в счет потери компанией доли в «Укртатнафте».

«Татнефть» намеревается обжаловать такое решение суда: «Мы обжалуем это решение в течение 30 дней с момента получения нами решения в письменном виде. Основания, почему наше заявление было отклонено, нам непонятно», — заявил представитель «Татнефти».

В июле 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении российско-украинского соглашения и присудил «Татнефти» компенсацию в размере 112 миллионов долларов плюс проценты. Украина пыталась оспорить это решение в апелляционной инстанции, но безрезультатно. «Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

