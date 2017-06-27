Патрушев констатировал сложную ситуацию с водой на востоке Крыма

Ситуация с водообеспечением населения и предприятий Крыма остается сложной, особенно на востоке полуострова. Об этом во вторник, 27 июня, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Симферополе, передает «Крыминформ».

«В сфере обеспечения населения и экономики Крымского полуострова водными ресурсами ситуация достаточно сложна. Общий водозабор в 2016 году сократился в пять раз по сравнению с 2014 годом», — рассказал глава Совбеза.

В качестве причин он назвал природные факты и шаги украинской стороны, которая три года назад перекрыла Северо-Крымский канал, по которому поступало до 85 процентов пресной воды. Патрушев сообщил, что на данный момент решена задача водообеспечения южного берега, центральной и северной частей полуострова.

Материалы по теме Водные данные Что пьет Крым после украинской блокады

«Продолжают тревожить имеющиеся проблемы обеспечения пресной водой восточной части полуострова. Ее подача в некоторых местах осуществляется в ограниченном режиме», — пояснил он, добавив, что недостаток водных ресурсов сдерживает социально-экономическое развитие региона. По словам чиновника, на 92 процента сократились площади орошаемых земель, страдают рыбные хозяйства и промышленные предприятия.

Патрушев призвал оптимизировать потребление воды и использовать альтернативные варианты, к примеру, опреснение морской воды.

В конце апреля в Киеве заявили, что Украина достроила новую дамбу, которая «окончательно отрезала засушливый Крым от днепровской воды». Крымский вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский, в свою очередь, так прокомментировал данное заявление: «Что ж, какая страна, такие и проекты».

В 2014 году, после того как Крым стал частью России, Киев начал перекрывать шлюзы канала, через который вода из Днепра поступала на полуостров. После начала водной блокады полуостров стал использовать внутренние источники питьевого и технического водоснабжения.