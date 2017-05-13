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Водные данные

Что пьет Крым после украинской блокады

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Фото: Сергей Анашкевич / РИА Новости

В начале мая украинские власти громко заявили о завершении первого этапа строительства новой дамбы на Северо-Крымском канале на границе с Крымом. Ее цель — полностью перекрыть подачу воды на полуостров. Строительство бетонного сооружения оценивается приблизительно в 35 миллионов гривен (около 75 миллионов рублей). В Киеве рассчитывают, что возведение дамбы приведет к «окончательному обезвоживанию» полуострова и полностью уничтожит сельскохозяйственную отрасль. Одновременно сохраненная вода позволит улучшить орошение аграрных территорий в Херсонской области. В Крыму на воодушевленные возгласы украинских чиновников реагируют скептически: шлюзы, подающие воду из Днепра, были перекрыты еще три года назад. За это время в регионе полностью переобустроена система водоснабжения, однако проблема по-прежнему остается острой. «Лента.ру» выяснила, как на Крымском полуострове научились обходиться без украинской воды.

Тушите свет, сливайте воду

О строительстве автономной системы водоснабжения заговорили сразу после присоединения полуострова к России. Отключение Крыма от главной водной артерии в апреле 2014 года было изначально воспринято жителями как катастрофа: на тот момент канал обеспечивал до 85 процентов потребностей полуострова, но вода эта шла в основном на орошение сельскохозяйственных земель. Из-за отсутствия воды производители были вынуждены отказаться от посевов. Спустя месяц после начала водной блокады Киев выдвинул ряд требований — в частности, погасить задолженность за уже поставленную воду в размере 5,2 миллиона рублей, а также вернуть технику, которая использовалась в системе водопользования полуострова. Но главное — тарифы на днепровскую воду планировали поднять в 50 раз. Если раньше вода обходилась Крыму в шесть копеек за кубометр (0,18 рублей по курсу мая 2014 года), то новая цена назначалась в три гривны за «куб» (8,76 рублей). В ответ на это Россия предложила подписать договор об авансовой оплате воды. Переговоры с Киевом успехом не увенчались: встречные предложения крымских властей не нашли отклика на Украине.

Тогда российское правительство и власти полуострова начали искать альтернативное решение водных проблем своими силами. На первое время было принято решение пробурить 36 скважин и построить три водозабора. В перспективе запланировано протянуть водопровод через Керченский пролив. Всерьез озаботились и сбережением ресурсов: взялись за реконструкцию каналов и трубопроводов, из которых утекало до четверти поступавшей воды.

Спустя три года появилось другое конкретное предложение: о строительстве завода по опреснению морской воды. Для этого потребуется по меньшей мере 40 миллиардов рублей. Спонсором строительства готов выступить завод «Крымский титан» — крупнейший в Восточной Европе производитель диоксида титана, который будет основным потребителем переработанной воды.

Мутная, зато своя

Переброска воды из Днепра на полуостров при Украине носила сезонный характер. Использовалась она в основном для технических нужд: обеспечивала работу промышленных предприятий и орошение аграрных площадей. В настоящее время крымские водохранилища наполняются за счет осадков и таяния снегов, а в русло Северо-Крымского канала направлены воды реки Биюк-Карасу. Как источник питьевой воды на полуострове используются артезианские скважины.

В начале этого года крымские власти рапортовали: дефицита воды в 2017-м не будет. «На сегодняшний день в водохранилищах Крыма накоплено 134 миллиона кубических метров воды, — рассказал председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль. — С учетом влаги, которую мы получим во время интенсивного таяния снега в горах, Крым обеспечен водой до конца 2017 года».

И все же перекрытие Северо-Крымского канала не могло пройти безболезненно. В первую очередь это ударило по качеству воды в Северном Крыму. Уровень жесткости и минерализации оставляют желать лучшего: из-за повышения расхода воды из подземных хранилищ происходит засоление пластов. В некоторых районах, таких как Красноперекопский и Первомайский, вода уже была признана непригодной для питья. Общая жесткость ее составляет 25 миллимоля на литр при норме в семь, а минерализация в шесть раз выше нормы, установленной СанПиНом. Связано это и с тем, что единственный источник центрального водоснабжения в регионе — Воронцовский водозабор подземных природных вод — истощается. В результате в водопровод просачивается морская вода с водорослями, которые забивают трубопроводы. А тарифы на пересоленную воду растут из года в год.

Жители города Армянска в течение месяца наблюдали в своих кранах воду грязно-бурого оттенка. В ней невозможно было мыться, стирать белье, не говоря о том, чтобы использовать для питья и приготовления еды. Проблема обострилась после того, как городским властям выделили 100 миллионов рублей на ремонт трубопровода: в некоторых районах города вода исчезла совсем. В ответ на многочисленные жалобы горожан администрация назвала проблему надуманной, а жителей обвинила в искажении фактов. «У нас проблема с водой была всего один день, — рассказывала руководитель аппарата администрации Лилия Бучко. — Ремонтные работы проводятся, причем капитальные ремонтные работы. И длятся один день. А люди не могут подождать и дают какие-то комментарии. Могли бы потерпеть и успокоиться».

Дефицит воды ощущается не только в небольших городах и поселках Крыма. Чтобы ликвидировать нехватку запасов пресной воды в одном только Севастополе, потребуется 47 миллиардов рублей и 18 лет. Причем часть этой суммы — три миллиарда рублей — планируется покрыть за счет увеличения на 30 процентов тарифов на услуги водоснабжения.

Еще недавно власти города рассчитывали на реализацию проекта переброски стока реки Коккозки в Соколинское водохранилище. Однако из-за жалоб жителей соседнего Бахчисарайского района и позиции руководства Крыма от этой идеи отказались. «По нашей инициативе данный проект пока приостановили, так как есть сомнения в целесообразности реализации водоснабжения Севастополя таким образом», — рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Теперь властям города придется искать альтернативное решение проблемы водоснабжения города с плотной застройкой.

Впрочем, когда стало понятно, что проект по переброске Коккозки лег на полку, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников трагедии в этом не увидел. «Если реконструировать события, хронология такова: год назад было проработано три концепции, выбрали одну и запустили в проектирование. А потом выяснилось, что прокладка тоннеля стоит не 1,7 миллиарда, как это было заложено в проекте, а 5 миллиардов. Еще и проблема с предоставлением земельных участков возникла. То есть проект оказался экономически невыгодным. Скоро соберется рабочая группа, будем дальше обсуждать вопрос водообеспечения Севастополя. Готовимся ко всем вариантам. Кроме того, я считаю, что у крымских коллег — такая же сложная ситуация. И перед нами никогда не было и не будет задачи заглядывать в чужой карман и брать чужую воду», — комментировал он ситуацию в ноябре 2016-го.

Что делать

В условиях истощения подводных запасов не лишним было бы вспомнить о проекте магистрального водопровода с материковой России. Идея впервые была озвучена премьер-министром Дмитрием Медведевым еще в 2014 году, тогда строительство оценивали в 100 миллиардов рублей. Однако спустя год крымские власти начали говорить о нецелесообразности такого проекта. «Чтобы перебросить воду до Керчи, надо построить емкое водохранилище. Но там есть проблемы с геологией. Есть проблемы с дефицитом водных ресурсов и на самой Кубани, в маловодный год у них самих не хватает водных ресурсов. Но даже если в Керчь мы еще воду перебросим, нужно еще параллельно строить канал, потому что воду в обратном течении по каналу не пустишь. Ради одной Керчи заводиться с таким проектом просто нереально», — утверждал глава Госкомводхоза Республики Крым Андрей Лисовский .

Едва ли дорогостоящее строительство водопровода с Кубани помогло бы решить проблемы снабжения полуострова на 100 процентов. Себестоимость такой воды будет слишком высока для того, чтобы использовать ее в технических целях. Большая часть крымской воды и сейчас уходит на обеспечение нужд населения, аграриям достаются крупицы. Увы, ни вода с материка, ни опреснение соленой даже вместе взятые прежних объемов не дадут. В существующих условиях крымские власти вынуждены сделать ставку на бурение скважин и заполнение новых водохранилищ.

Глава Минприроды России Сергей Донской во время совещания в Симферополе год назад пообещал, что Крым получит бесперебойное водоснабжение к 2019 году. Он добавил, что ключевые задачи на текущий период — строительство постоянных водопроводов взамен временных и разработка необходимой энергетической инфраструктуры. «Планы по прокладке трубопроводов должны быть выполнены, чтобы мы могли гибко распределять водные ресурсы для обеспечения в первую очередь Восточного Крыма, где ситуация критичная», — пояснил министр.

На предстоящий туристический сезон в Крыму воды хватит и жителям полуострова, и отдыхающим. Летние проливные дожди и достаточно снежная зима позволили наполнить запасы водохранилищ. Впрочем, в засушливый год при нынешнем положении у крымских чиновников появятся реальные поводы для беспокойства.

Александр Широков

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