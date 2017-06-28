В Британии задумались об авиаударах в ответ на кибератаки

Власти Великобритании в будущем вполне могут ответить на кибератаку авиаударом. Об этом заявил министр обороны королевства Майкл Фэллон, его слова передает The Telegraph.

«Ответ может последовать в воздухе, на земле, в море и в киберпространстве», — пояснил он реакцию Лондона на возможное нападение в цифровой сфере. По словам Фэллона, кибератаки британских специалистов на сети запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» спасли жизни людей во время битвы за иракский город Мосул.

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Ранее 27 июня вредонос Petya.A заразил компьютеры более 80 предприятий на Украине и в России. Вирус-шифровальщик блокирует компьютер и требует 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа к нему.

Среди жертв кибератаки оказались чиновники украинского правительства, Киевский метрополитен, аэропорт Борисполь, «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и Днепровская электроэнергетическая система, украинские операторы «Киевстар», LifeCell, «Укртелеком», «Новая Почта», Ощадбанк, Приватбанк, магазины «Ашан», пострадали Mondelēz International, Mars, Nivea, TESA. В России атаке подверглись серверы «Роснефти» и «Башнефти».

По словам экспертов в области информационной безопасности, нынешняя атака не связана с другим вирусом-вымогателем WannaCry, который в середине мая парализовал работу сотен тысяч компьютеров по всему миру.